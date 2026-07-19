Calciomercato Lazio | ancora in sospeso il passaggio di Romagnoli all' Al-Sadd cosa succede?

Da sport.quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il trasferimento di Romagnoli dall Lazio all'Al-Sadd non si è ancora concluso. L'accordo era stato raggiunto già a gennaio, ma il trasferimento è stato rimandato e non si è ancora concretizzato all'inizio della sessione estiva. La trattativa rimane in sospeso e non ci sono stati ulteriori sviluppi ufficiali.

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Roma 19 luglio 2026 - Era attesa come prima operazione in uscita della Lazio, un passaggio accordato già a gennaio, da completarsi però a inizio sessione estiva, dopo un ritardo nel primo completamento. Alessio Romagnoli aveva già le valigie pronte per lasciare il biancoceleste lo scorso inverno e da allora non le ha mai disfatte, pronto a imbarcarsi nella sua nuova avventura in Qatar. Sembrava una questione di poco conto e invece rimane fermo il suo trasferimento all' Al-Sadd, formazione qatariota con sede a Doha. In termini di cifre, di accordi, tra squadre e giocatore è tutto già pronto. Si parla di circa 3 milioni di euro per il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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