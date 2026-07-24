Roma | si schianta contro muretto di una casa a Castelnuovo di Porto morto automobilista

Un automobilista di 64 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Castelnuovo di Porto, vicino Roma. La vettura si è schiantata contro il muretto di una casa, provocando la morte dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Castelnuovo di Porto, località situata alle porte di Roma. Un automobilista romano di 64 anni ha tragicamente perso la vita dopo che l’auto che stava guidando si è schiantata contro il muretto perimetrale di un’abitazione. La dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era al volante di una Opel Corsa quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, andando a impattare violentemente contro il muro di cinta della proprietà. L’allerta è stata lanciata immediatamente, ma all’arrivo dei sanitari del 118, per il 64enne non c’era ormai più nulla da fare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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He aitu? i Castelnuovo di Porto: I tukinga t?tahi motuka ki t?tahi pakitara, ?, i mate t?tahi tangata 64-tau te pakeke.Terribile incidente stradale a Castelnuovo di Porto (Roma): auto si schianta contro un muretto, morto il conducente ... notizie.it