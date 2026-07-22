Un'auto ha sbattuto contro un muretto di una casa in via dei Mille a Mardimago. L’incidente è avvenuto mercoledì 22 luglio e ha provocato la morte sul colpo di un uomo di 62 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per l’automobilista. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi.

MARDIMAGO (ROVIGO) - Perde il controllo dell'auto e termina la corsa contro il muretto di una casa. Tragico il bilancio dell'incidente avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 22 luglio, in via dei Mille a Mardimago dove Agostino Bertapello, 62 anni, ha perso la vita. L'incidente Il violento impatto, che non ha coinvolto altri veicoli, è avvenuto sulla strada principale della frazione, poco prima del centro abitato provenendo da Sarzano. L'auto, per causa ancora in corso di accertamento, ha sfondato il muretto dell'abitazione che si affaccia sulla strada. I soccorsi Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per l'uomo non c'è stato nulla da fare: il personale del Suem 118, arrivati sul luogo del sinistro dal vicino ospedale, ha tentato di rianimare il 62enne che è però deceduto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Agostino Bertapelle, 62 anni. sbanda con l'auto e si schianta contro il muretto: morto sul colpo. Strada chiusa al traffico

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Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muretto: 62enne muore sul colpo. Strada chiusa al trafficoUn uomo di 62 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria auto e aver sbattuto contro un muretto in via dei Mille a Mardimago.

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di una casa: 62enne muore sul colpo. Strada chiusa al trafficoUn uomo di 62 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo dell’auto e aver urtato un muro di una casa in via dei Mille a Mardimago.