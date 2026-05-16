Como auto si schianta contro un muretto | morto ragazzo di 21 anni feriti i due amici

La notte scorsa a Como un incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 21 anni. L'auto su cui viaggiava si è schiantata contro un muretto, provocando la morte del conducente e ferendo due amici che erano a bordo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I due amici feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui