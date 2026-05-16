Como auto si schianta contro un muretto | morto ragazzo di 21 anni feriti i due amici
La notte scorsa a Como un incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 21 anni. L'auto su cui viaggiava si è schiantata contro un muretto, provocando la morte del conducente e ferendo due amici che erano a bordo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I due amici feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.
Como – Un ragazzo di 21 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto attorno all'1.45 in via Nino Bixio a Como. Era a bordo di un'auto con due amici, rimasti feriti in maniera non grave, trasportati entrambi in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, ma sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente. Secondo i primi rilievi, il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un muretto. L’impatto è stato fatale per uno dei tre giovani a bordo, non è chiaro se guidatore o passeggero. Il personale Areu intervenuto sul posto con 3 ambulanze ha potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto sul colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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