Roma | ruba creme per dentiere per 350 euro da una farmacia e le nasconde nella camicia fermato

Un uomo è stato fermato dopo aver tentato di rubare creme adesive per dentiere da una farmacia. Aveva nascosto le confezioni nella camicia, cercando di portarle via senza pagare. Il valore totale delle creme rubate si aggira intorno ai 350 euro. La merce è stata recuperata e l’uomo è stato accompagnato in commissariato.

Un uomo ha tentato di rubare numerose confezioni di crema adesiva per dentiere, utilizzando una camicia come borsa improvvisata per occultare la refurtiva. La sua fuga, però, è durata solo pochi metri grazie all’intervento tempestivo della Polizia Locale di Roma Capitale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 21 luglio nel quartiere Tuscolano. Intervento della Polizia Locale. Durante i consueti servizi di controllo del territorio, una pattuglia del VI Gruppo Torri ha notato un uomo in fuga, inseguito da due farmaciste che chiedevano aiuto dopo aver assistito al furto appena commesso all’interno della loro attività. Gli agenti si sono immediatamente messi all’inseguimento, riuscendo a bloccare il fuggitivo poco distante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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