Le migliori creme solari in supermercato e farmacia la classifica di Altroconsumo | solo una di ottima qualità

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente classifica di Altroconsumo ha valutato le creme solari disponibili in supermercati e farmacie. Tra i prodotti analizzati, una crema di Bilboa si è posizionata al primo posto con un punteggio di 70 su 100, risultando l’unica di ottima qualità. Dall’altra parte, una crema di Vichy si è classificata all’ultimo posto, con valutazioni di bassa qualità. La lista comprende diversi marchi e livelli di prestazione.

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In testa alla classifica con 70100 c'è la crema di Bilboa, unica di ottima qualità. Chiude la classifica quella di Vichy, giudicata di bassa qualità.🔗 Leggi su Fanpage.it

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