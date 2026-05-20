Milano ruba orologio da 100mila euro a turista | fermato 29enne

La Polizia di Stato di Milano ha fermato un uomo di 29 anni, di nazionalità francese e con precedenti penali, sospettato di aver rapinato un orologio di alto valore lo scorso 23 aprile in via Plinio. La rapina ha coinvolto un turista, a cui è stato sottratto un orologio del valore di 100mila euro. Il fermo è stato eseguito dopo le indagini dei poliziotti, che hanno raccolto elementi a carico del sospettato.

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La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di un 29enne francese, con precedenti, ritenuto responsabile della rapina in concorso di un orologio di pregio dal valore di 100mila euro commessa lo scorso 23 aprile in via Plinio a Milano. La rapina è avvenuta poco dopo le 19 di giovedì 23 aprile nei pressi della stazione taxi di via Plinio, vittima un 58enne irlandese che, mentre stava per prendere un taxi, è stato raggiunto alle spalle da un uomo il quale, in concorso con un 25enne rimasto in disparte ad assistere alla scena e denunciato successivamente per lo stesso reato, ha strappato l’orologio da 100mila euro dal polso della vittima, causandogli delle escoriazioni, per poi scappare a bordo di una bicicletta facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, ruba orologio da 100mila euro a turista: fermato 29enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano, seguono un uomo fin nel cortile di casa e gli rubano lorologio da 25mila euro Sullo stesso argomento Leggi anche: Milano, turista rapinato di un orologio da 100mila euro: fermato un 29enne francese, denunciato un complice connazionale Milano, rapina di orologio da 100mila euro: arrestati due algeriniNei giorni scorsi sono scattate le manette per due persone (si sta cercando, invece, il terzo presunto componente della batteria). Milano, turista rapinato di un orologio da 100mila euro: fermato un 29enne francese, denunciato un complice connazionaleIl colpo lo scorso aprile mentre la vittima stava salendo su un taxi in via Plinio. Decisive per le indagini le immagini della dash-cam di un mezzo posizionato alle spalle di quello chiamato dal 58enn ... ilgiorno.it Rapina un turista di un orologio di pregio, arrestato dalla Polizia a MilanoHa strappato un orologio di pregio con un complice in via Plinio a Milano. Così gli agenti della Polizia di Stato di Milano, hanno eseguito un fermo d'indiziato di delitto nei confronti di un francese ... ansa.it