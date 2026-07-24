Roma | rifiuti pericolosi abbandonati in officina a Fiano Romano sequestrata area una denuncia

Notizia in breve

In un terreno vicino a un’officina a Fiano Romano sono stati trovati rifiuti speciali, tra cui materiali pericolosi e non. L’area è stata sequestrata dalle autorità e una persona è stata denunciata. I rifiuti sono stati rimossi e messi in sicurezza. La scoperta riguarda un deposito senza autorizzazioni, con materiali abbandonati in modo incontrollato.