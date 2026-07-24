Roma | rifiuti pericolosi abbandonati in officina a Fiano Romano sequestrata area una denuncia
In un terreno vicino a un’officina a Fiano Romano sono stati trovati rifiuti speciali, tra cui materiali pericolosi e non. L’area è stata sequestrata dalle autorità e una persona è stata denunciata. I rifiuti sono stati rimossi e messi in sicurezza. La scoperta riguarda un deposito senza autorizzazioni, con materiali abbandonati in modo incontrollato.
Un deposito incontrollato di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, è stato scoperto all’interno di un terreno collegato a un’autofficina. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri forestali del Nucleo di Sant’Oreste, in collaborazione con i militari della stazione di Fiano Romano. Questa azione rientra nei controlli mirati alla tutela ambientale e alla salvaguardia della salute pubblica. Scoperta di materiali pericolosi e non autorizzati. Durante l’intervento, i militari hanno rinvenuto un cumulo di circa 35 metri cubi di materiali abbandonati, stoccati senza le necessarie autorizzazioni. Tra i rifiuti identificati figurano componenti meccaniche, catalizzatori, ricambi per auto, pneumatici, cerchi e altri materiali di varia natura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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