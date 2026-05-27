Rifiuti pericolosi nascosti tra la vegetazione | sequestrata un’area a Ripi

Nella periferia di Ripi, i Carabinieri Forestali e i militari della locale stazione hanno sequestrato un’area di circa un ettaro. Sul terreno sono stati trovati rifiuti pericolosi nascosti tra la vegetazione.

Nella periferia del comune di Ripi, in provincia di Frosinone, i Carabinieri Forestali di Ceccano insieme ai militari della locale Stazione Carabinieri hanno sequestrato un terreno di circa 1.500 metri quadrati trasformato in una vera e propria discarica abusiva.All’interno dell’area, nascosta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rifiuti pericolosi: sequestrata area di 6.000 mq

Rifiuti pericolosi e ingombranti buttati in una strada chiusa: area sequestrata a CastelterminiNella zona di Casteltermini, un’area precedentemente chiusa è stata trasformata in una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e ingombranti.

Temi più discussi: Un tappeto di rifiuti. La mappa di Roma tra discariche a cielo aperto e il rischio di maxi incendi; Veleni nascosti tra campagne e laghetti: maxi operazione nel Casertano contro il traffico illecito di rifiuti; Rifiuti pericolosi e veleni nel fiume; Bruciano tonnellate di rottami ferrosi Sotto controllo la qualità dell’aria.

Scoperta autofficina abusiva: trovati 500 chili di rifiuti pericolosi tra oli e verniciI finanzieri hanno individuato un’officina meccanica e carrozzeria di circa 100 metri quadrati risultata totalmente sconosciuta al fisco e priva delle necessarie autorizzazioni amministrative. Gli ... lanazione.it

Caivano, sequestrata azienda di rottami ferrosi nell'area AsiSpediva rifiuti pericolosi in Turchia nascosti tra i rottami. Blitz dei carabinieri tutela ambientale: sotto sequestro 2000 tonnellate, 60 container e 14 ... napoli.repubblica.it