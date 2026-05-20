Rifiuti pericolosi abbandonati | sequestrata autocarrozzeria abusiva
Una vettura abbandonata in un’area privata ha portato alla scoperta di un’attività di autocarrozzeria senza autorizzazioni nella zona di Perugia. Durante un controllo della polizia locale, sono stati trovati rifiuti pericolosi e materiali di scarto accumulati illegalmente presso l’officina. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’attività e i materiali illecitamente depositati, proseguendo così con le verifiche sulle eventuali violazioni ambientali e sulla regolarità delle autorizzazioni necessarie.
Sequestrata un'autocarrozzeria abusiva a Perugia. L'intervento è stato condotto dalla polizia locale del capoluogo nell'ambito dell'attività mirata al contrasto degli illeciti ambientali. L'azione degli agenti è partita dalle verifiche relative dall’abbandono di alcuni rifiuti, in parte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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