Un messaggio che sembra provenire da Atac e invita a effettuare una conferma per una sanzione in corso, accompagnato da un link, sta circolando tra gli utenti. Il testo avverte di una validazione incompleta del sistema Tap&Go e invita a cliccare su un link per evitare multe. Tuttavia, si tratta di un tentativo di truffa, anche se il mittente sembra provenire dall’azienda dei trasporti. La comunicazione è stata segnalata come falsa.

«Validazione Tap&Go incompleta, sanzione in corso. Effettua conferma ora: https:atacroma.onlinepay». Un messaggio apparentemente verosimile con tanto di intestazione Atac nel mittente, ma in realtà un tentativo di truffa. Il testo è apparso via sms sui cellulari di centinaia di pendolari e utenti dei mezzi pubblici di Roma negli ultimi giorni. Una nuova (l'ennesima) campagna di phishing, simile a un'altra registrata a maggio 2026, tramite cui i malintenzionati ingannano le vittime chiedendo di cliccare su un link fraudolento per rubare dati sensibili. E potenzialmente svuotare il conto dei malcapitati. Il testo è costruito, come in altre occasioni, per creare un senso di urgenza. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Roma.corriere.it - Roma, pioggia di messaggi firmati Atac che minacciano multe: «Attenzione, è una truffa»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Attenzione, rischio multa", la nuova truffa via sms che usa il nome di Atm e AtacLa Polizia Postale ha segnalato messaggi sms che fingono di essere comunicazioni ufficiali di ATM e ATAC, invitando a fare clic su link o fornire...

“Attenzione, convalida incompleta, rischio multa”: la nuova truffa via sms che usa il nome di Atm e Atac per rubare i dati e svuotare il contoLa Polizia Postale segnala una nuova truffa via sms che coinvolge utenti del trasporto pubblico.

Temi più discussi: Violento temporale, i giardini di Piazza Roma in un fiume di fango; Preghiamo per il dono della pioggia. Il messaggio della Diocesi di Pavia ai sacerdoti; Colpo al Lotto, pioggia di vincite nel Lazio: 48.750 euro a Sezze con un terno secco; Truffa dell'sms: 80enne convinto a volare da Udine a Roma per consegnare tutti i suoi averi e abbandonato in aeroporto.

Pioggia a Roma nel weekend? Ecco cosa accadrà, arriva una svolta meteoIl bel tempo a Roma ha le ore contate. Se venerdì e sabato il sole garantirà spiagge piene e cieli sereni, domenica 26 luglio si prevedono piogge e forti temporali. Una ... ilmessaggero.it

Roma, pioggia di messaggi firmati Atac che minacciano multe: Attenzione, è una truffaIl testo invita a pagare una presunta sanzione per una validazione Tap&Go incompleta. Ma è fraudolento: ecco come riconoscerlo e cosa fare ... roma.corriere.it