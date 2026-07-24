Roma pioggia di messaggi firmati Atac che minacciano multe | Attenzione è una truffa
Un messaggio che sembra provenire da Atac e invita a effettuare una conferma per una sanzione in corso, accompagnato da un link, sta circolando tra gli utenti. Il testo avverte di una validazione incompleta del sistema Tap&Go e invita a cliccare su un link per evitare multe. Tuttavia, si tratta di un tentativo di truffa, anche se il mittente sembra provenire dall’azienda dei trasporti. La comunicazione è stata segnalata come falsa.
«Validazione Tap&Go incompleta, sanzione in corso. Effettua conferma ora: https:atacroma.onlinepay». Un messaggio apparentemente verosimile con tanto di intestazione Atac nel mittente, ma in realtà un tentativo di truffa. Il testo è apparso via sms sui cellulari di centinaia di pendolari e utenti dei mezzi pubblici di Roma negli ultimi giorni. Una nuova (l'ennesima) campagna di phishing, simile a un'altra registrata a maggio 2026, tramite cui i malintenzionati ingannano le vittime chiedendo di cliccare su un link fraudolento per rubare dati sensibili. E potenzialmente svuotare il conto dei malcapitati. Il testo è costruito, come in altre occasioni, per creare un senso di urgenza. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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