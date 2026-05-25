Attenzione rischio multa la nuova truffa via sms che usa il nome di Atm e Atac

Da tgcom24.mediaset.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Polizia Postale ha segnalato messaggi sms che fingono di essere comunicazioni ufficiali di ATM e ATAC, invitando a fare clic su link o fornire dati personali. Questi messaggi contengono spesso richieste di pagamento o aggiornamenti di abbonamenti, ma sono truffe. Le autorità avvertono che si tratta di tentativi di inganno e raccomandano di non rispondere o cliccare sui link sospetti.

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E' arrivata una nuova truffa, via sms, ai danni degli utenti del trasporto pubblico. A lanciare l’allarme è la Polizia Postale, che invita a fare attenzione a messaggi apparentemente inviati da Atm Milano o Atac Roma. Nel comunicato si parla di presunte irregolarità legate al servizio Tap&Go e del rischio di una multa da pagare immediatamente tramite un link., Uno schema collaudato - Lo schema è quasi sempre lo stesso: attraverso le tecniche di phishing i cybercriminali si fingono un ente che può avere un collegamento con la vita delle vittime. In questo modo creano un contatto con loro e cercano di spingere i malcapitati a cliccare link malevoli con la minaccia di una multa o una sanzione, spesso anche molto onerosa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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