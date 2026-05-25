Attenzione convalida incompleta rischio multa | la nuova truffa via sms che usa il nome di Atm e Atac per rubare i dati e svuotare il conto

Da ilfattoquotidiano.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Polizia Postale segnala una nuova truffa via sms che coinvolge utenti del trasporto pubblico. I messaggi, che sembrano provenire da Atm Milano o Atac Roma, avvisano di una convalida incompleta e di un rischio di multa. In realtà, il messaggio mira a ottenere dati personali e bancari degli utenti, con l’obiettivo di svuotare i conti. La Polizia invita a non cliccare sui link e a ignorare messaggi sospetti.

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Nuova ondata di sms truffa ai danni degli utenti del trasporto pubblico. A lanciare l’allarme è la Polizia Postale, che invita a fare attenzione a messaggi apparentemente inviati da Atm Milano o Atac Roma. Nel comunicato si parla di presunte irregolarità legate al servizio Tap&Go e del rischio di una multa da pagare immediatamente tramite un link. Il meccanismo è semplice ma efficace: i truffatori sfruttano la paura di ricevere una sanzione per spingere le persone ad agire in fretta. Nei messaggi si parla di una “convalida incompleta” o di una corsa non registrata correttamente. A quel punto viene chiesto di regolarizzare la posizione online attraverso un link che, in realtà, porta a siti creati per rubare dati personali e bancari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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