La Polizia Postale segnala una nuova truffa via sms che coinvolge utenti del trasporto pubblico. I messaggi, che sembrano provenire da Atm Milano o Atac Roma, avvisano di una convalida incompleta e di un rischio di multa. In realtà, il messaggio mira a ottenere dati personali e bancari degli utenti, con l’obiettivo di svuotare i conti. La Polizia invita a non cliccare sui link e a ignorare messaggi sospetti.

Nuova ondata di sms truffa ai danni degli utenti del trasporto pubblico. A lanciare l’allarme è la Polizia Postale, che invita a fare attenzione a messaggi apparentemente inviati da Atm Milano o Atac Roma. Nel comunicato si parla di presunte irregolarità legate al servizio Tap&Go e del rischio di una multa da pagare immediatamente tramite un link. Il meccanismo è semplice ma efficace: i truffatori sfruttano la paura di ricevere una sanzione per spingere le persone ad agire in fretta. Nei messaggi si parla di una “convalida incompleta” o di una corsa non registrata correttamente. A quel punto viene chiesto di regolarizzare la posizione online attraverso un link che, in realtà, porta a siti creati per rubare dati personali e bancari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, convalida incompleta, rischio multa”: la nuova truffa via sms che usa il nome di Atm e Atac per rubare i dati e svuotare il conto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Rischio multa se non clicchi qui”, la Polizia Postale denuncia i falsi sms da Atac e Atm: come riconoscerliLa Polizia Postale ha segnalato messaggi truffa che sembrano provenire da aziende di trasporto pubblico, come Atac e Atm.

Leggi anche: Nuova ondata di chiamate mute, la truffa a cui bastano pochi secondi per rubare la voce a chiunque e svuotare il conto

Temi più discussi: Non cliccate sul link, quel messaggio non è nostro. Atac lancia l'allarme contro gli Sms truffa; Atac, truffa su Tap&Go con l’sms falso che circola a Roma: Non cliccate sul link; Sta girando un sms truffa sulla convalida dei biglietti Tap&Go di Atac - Radio Globo; Atac denuncia una truffa digitale a danno degli utenti: Un sms sul Tap&Go invita a cliccare un link: attenti, è phishing.

Truffa Tap&Go ATAC: falso SMS di phishing in circolazione ATTENZIONE! Stanno arrivando SMS fake che dicono: Attenzione! Convalida TAP&GO incompleta. Rischio multa. Confermi ora: romeatac.help/pay ATAC non invia mai SMS per Tap&Go, né ch x.com

Non cliccate sul link, quel messaggio non è nostro. Atac lancia l'allarme contro gli Sms truffaUna comunicazione relativa al servizio TAP&Go sta arrivando sui cellulari di molti utenti, riferisce l'azienda. Ma è un tentativo di phising per rubare dati bancari e personali ... romatoday.it

Convalida biglietti Tap&Go, la truffa via sms. Atac: Non siamo noi, non cliccate sul linkFalso avviso sui biglietti tap&go di Atac: un messaggio invita a cliccare sul link, ma è un tentativo di truffa ... fanpage.it