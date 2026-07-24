Roma | perdita di carico da mezzo pesante sulla via Litoranea chiuso tratto di strada

A Roma, la via Litoranea è stata chiusa temporaneamente dopo che un mezzo pesante ha perso carico di scarti edili. Le pattuglie della polizia locale sono intervenute sul posto per mettere in sicurezza la strada. La chiusura si è resa necessaria per permettere le operazioni di bonifica e rimozione del materiale. La strada rimane chiusa fino a quando non saranno completate le operazioni di messa in sicurezza.

Chiusura temporanea della via Litoranea di Roma a causa della perdita di carico di scarti edili da parte di un mezzo pesante. Questo incidente ha richiesto un intervento immediato da parte delle pattuglie della polizia locale di Roma, le quali sono arrivate sul posto per garantire la messa in sicurezza della sede stradale. Gli agenti del gruppo Mare, prontamente accorsi, sono attualmente impegnati nelle operazioni di chiusura della viabilità, nella gestione del traffico e nell’assistenza agli utenti della strada. Dettagli sulla Chiusa della Viabilità. Il tratto interessato dal provvedimento di chiusura è quello compreso tra via del Lido di Castel Porziano e via Arno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Rome : arnaques, mafia et CHAOS touristique

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