Mezzo pesante in fiamme sulla A14 | chiuso tratto tra Poggio Imperiale e San Severo

Alle 12:45 di oggi, sulla A14 tra Poggio Imperiale e San Severo, è stato chiuso temporaneamente un tratto della carreggiata verso Bari. Il motivo è un mezzo pesante che ha preso fuoco all'altezza del km 516.

Alle 12:45 circa della giornata di oggi, 5 giugno, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza del km 516. Attualmente, all'interno del tratto chiuso il traffico è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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