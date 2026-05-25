mezzo pesante in fiamme sulla a1 chiuso un tratto di autostrada del sole

Notizia in breve

Un mezzo pesante è andato in fiamme sulla A1, causando la chiusura di un tratto tra le province di Terni e Roma. La strada è stata interdetta al traffico nel tratto interessato, che si trova tra Attigliano e il confine tra le due regioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora disponibili dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.