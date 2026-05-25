Mezzo pesante in fiamme sulla A1 chiuso un tratto di Autostrada del Sole

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un mezzo pesante è andato in fiamme sulla A1, causando la chiusura di un tratto tra le province di Terni e Roma. La strada è stata interdetta al traffico nel tratto interessato, che si trova tra Attigliano e il confine tra le due regioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora disponibili dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

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Attigliano (Terni), 25 maggio 2026 – Autostrada del Sole chiusa nel tratto umbro-laziale per un mezzo pesante in fiamme. Alle 15,45 circa è scattato l’intervento dei vigili del fuoco e dell apolizia stradale: sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e Attigliano, verso Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 489. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della 5° Direzione di Tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia. Chi è diretto verso Firenze, deve uscire ad Orte, dove si registra una coda di 5 km... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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