Mezzo pesante in fiamme sulla A1 chiuso un tratto di Autostrada del Sole
Un mezzo pesante è andato in fiamme sulla A1, causando la chiusura di un tratto tra le province di Terni e Roma. La strada è stata interdetta al traffico nel tratto interessato, che si trova tra Attigliano e il confine tra le due regioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora disponibili dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.
Attigliano (Terni), 25 maggio 2026 – Autostrada del Sole chiusa nel tratto umbro-laziale per un mezzo pesante in fiamme. Alle 15,45 circa è scattato l’intervento dei vigili del fuoco e dell apolizia stradale: sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e Attigliano, verso Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 489. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della 5° Direzione di Tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia. Chi è diretto verso Firenze, deve uscire ad Orte, dove si registra una coda di 5 km... 🔗 Leggi su Lanazione.it
A2, mezzo pesante in fiamme tra Mileto e Rosarno
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