Roma | incidente sul lavoro alla Romanina operaio muore schiacciato da macchina spazzatrice

Un operaio di 47 anni è morto ieri pomeriggio nella zona Romanina-Tor Vergata a Roma. Durante un intervento di manutenzione, è rimasto schiacciato da una macchina spazzatrice. L’incidente è avvenuto nel corso delle attività di lavoro e ha provocato il decesso immediato dell’uomo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di ieri nella zona Romanina-Tor Vergata, a Roma. Un operaio di 47 anni ha tragicamente perso la vita dopo essere rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice durante un intervento di manutenzione. L’incidente è avvenuto nel piazzale esterno di un’azienda situata in via Orazio Raimondo. Dettagli sull’incidente mortale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava effettuando lavori di rimessa in efficienza del mezzo, il quale era stato sollevato mediante alcuni supporti metallici regolabili. Per cause ancora in corso di accertamento, la macchina si sarebbe inclinata improvvisamente su un lato, travolgendo il 47enne e schiacciandolo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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