Torino incidente sul lavoro | operaio muore schiacciato da un bancale alla Centrale del Latte

A Torino, un operaio di 47 anni è deceduto durante un intervento alla Centrale del Latte. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato schiacciato da un bancale mentre si trovava sul luogo di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dell’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione tra i colleghi e le autorità locali.

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