Torino incidente sul lavoro | operaio muore schiacciato da un bancale alla Centrale del Latte
A Torino, un operaio di 47 anni è deceduto durante un intervento alla Centrale del Latte. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato schiacciato da un bancale mentre si trovava sul luogo di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dell’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione tra i colleghi e le autorità locali.
A Torino, Raffaele Settembre, un operaio di 47 anni è morto mentre lavorava alla Centrale del Latte. Inutili i tentativi di rianimazione: aperta un’indagine sulla dinamica dell’incidente Si chiamavaRaffaele Settembre,aveva 47 anni ed era residente aOrbassano, nel Torinese, l’uomo morto oggi in un incidente sul lavoro avvenuto allaCentrale del Latte di Torino, in via Filadelfia 220. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe statotravolto da un bancale durante alcune operazioni di movimentazione merci,battendo poi violentemente la testa. L’allarme è scattato intorno alle 13. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 diAzienda Zero, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, senza però riuscire a salvargli la vita.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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