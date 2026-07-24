A Roma, nel quartiere Romanina, un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice mentre stava effettuando delle riparazioni. L’incidente è avvenuto nel piazzale dell’azienda presso cui lavorava. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tragedia sul lavoro alla Romanina. Paolo Roccoli, 47 anni, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice che stava riparando nel piazzale della ditta per cui lavorava. A trovare il corpo sono stati alcuni colleghi che lo hanno visto privo di sensi sotto il veicolo che era stato sollevato per un guasto. Non si esclude che durante l’operazione il macchinario si sia improvvisamente ribaltato investendolo. Sul posto sono intervenuti subito Ares 118 e carabinieri, insieme con i vigili del fuoco, e gli ispettori del lavoro per verificare le misure di sicurezza adottate dalla società nella gestione dei mezzi di servizio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Romanina, il 47enne Paolo Roccoli muore schiacciato da una macchina spazzatrice che stava riparando

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