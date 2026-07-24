Calciomercato Roma offerti 35 milioni per Tresoldi | il Club Brugge rifiuta e lo dichiara incedibile

La Roma ha offerto 35 milioni di euro al Club Brugge per il difensore Nicolò Tresoldi, ma l'offerta è stata respinta. Il club belga ha dichiarato Tresoldi incedibile e non intende cederlo. La trattativa non è proseguita dopo il primo tentativo di acquisto.

La Roma prova ad accelerare per Nicolò Tresoldi, ma il primo tentativo non è andato a buon fine. Il club giallorosso avrebbe presentato al Club Brugge un’offerta da 35 milioni di euro, ricevendo però una risposta negativa. A riferirlo è il giornalista Sacha Tavolieri, secondo cui la società belga avrebbe dichiarato il centravanti classe 2004 incedibile. Una posizione netta, almeno per il momento, che non avrebbe comunque spinto la Roma ad abbandonare la trattativa. Il Brugge respinge la prima offerta. La proposta giallorossa conferma quanto Tresoldi sia considerato importante nei piani della dirigenza. Dopo aver trovato da tempo un’intesa con il giocatore, la Roma ha provato a compiere il passo successivo mettendo sul tavolo una cifra già significativa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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