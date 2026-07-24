Roma furti nelle scuole | albanese denunciato a piede libero

Un banco di scuola come “sistema di allarme”. Bastava spostarlo per accedere all’interno di una scuola. Un’occasione talmente ghiotta per mettere a segno a un furto facile che più facile non si può. E ad approfittarne è stato un 31enne albanese, entrato in azione nel quartiere Alessandrino in barba agli appelli e ai protocolli per fronteggiare i raid nei plessi. I colpi, che sono sembrati più dei rigori in movimento, sono avvenuti in via del Pergolato all’interno dell’istituto comprensivo Olcese, nel municipio V. L’uomo, senza dimora e con precedenti, è entrato in azione il sabato 30 maggio intorno alle 19 ma anche il 6 luglio, con le lezioni ferme le vacanze estive. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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