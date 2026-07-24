Roma furti nelle scuole | albanese denunciato a piede libero
A Roma, un cittadino di origini albanesi è stato denunciato a piede libero per aver tentato di entrare in una scuola. La sua azione consisteva nel spostare un banco di scuola, che fungeva da sistema di allarme, per accedere ai locali scolastici. La manovra rappresentava un metodo semplice per compiere un furto. Nessun altro dettaglio sulle eventuali conseguenze o sul numero di tentativi.
Un banco di scuola come “sistema di allarme”. Bastava spostarlo per accedere all’interno di una scuola. Un’occasione talmente ghiotta per mettere a segno a un furto facile che più facile non si può. E ad approfittarne è stato un 31enne albanese, entrato in azione nel quartiere Alessandrino in barba agli appelli e ai protocolli per fronteggiare i raid nei plessi. I colpi, che sono sembrati più dei rigori in movimento, sono avvenuti in via del Pergolato all’interno dell’istituto comprensivo Olcese, nel municipio V. L’uomo, senza dimora e con precedenti, è entrato in azione il sabato 30 maggio intorno alle 19 ma anche il 6 luglio, con le lezioni ferme le vacanze estive. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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