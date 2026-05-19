torna il prospettive festival 2026 e gli spettacoli sono tutti gratuiti

La Piccola Ribalta ha annunciato la seconda edizione del PROspettive Festival 2026, che si terrà il 23, 24 e 30 maggio presso il Teatro di via dell’Acquedotto. La manifestazione, dedicata a diverse discipline artistiche, prevede spettacoli gratuiti in ogni giornata. L’evento si svolge su più giorni e si concentra sulla varietà delle espressioni culturali, offrendo agli spettatori un’occasione di partecipare senza costi. La programmazione si svolge in un teatro situato in via dell’Acquedotto.

La Piccola Ribalta ha presentato la 2^ edizione di PROspettive Festival 2026, evento multidisciplinare in programma il 23, 24 e 30 maggio al Teatro di via dell’Acquedotto. "Nato come premio biennale - ha esordito il presidente Bisser Genga - ideato e curato dalla stessa Piccola Ribalta, il Festival si propone come uno spazio di incontro tra differenti linguaggi artistici e culturali: teatro, cinema, scrittura, musica, arti visive, fotografia, danza, poesia, fumetto e nuovi media dialogano all’interno di un unico progetto dedicato alla valorizzazione della creatività contemporanea. Cuore della manifestazione è l’assegnazione del Premio PROspettive 2026, riconoscimento destinato a opere e personalità artistiche di particolare valore culturale, selezionate da un comitato artistico interno all’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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