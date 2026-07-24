Roma Fringe Festival 2026 | annunciati I tre spettacoli finalisti della serata conclusiva del 24 luglio

Il Roma Fringe Festival 2026 ha annunciato i tre spettacoli finalisti della serata conclusiva, prevista per il 24 luglio. La manifestazione si svolge al Teatro Vascello dal 13 al 24 luglio ed è alla sua XIV edizione. Tra le produzioni in gara ci sono tre spettacoli selezionati tra le numerose proposte in programma. La serata finale vedrà la premiazione delle rappresentazioni considerate più meritevoli dagli organizzatori.

ROMA FRINGE FESTIVAL 2026 XIV edizione del Festival del Teatro Indipendente Teatro Vascello 13 – 24 luglio 2026 GET LOST TO FIND YOURSELF I TRE SPETTACOLI FINALISTI DELLA XIV EDIZIONE: Masnada Quest – Trova Margherita, Ex Pose Me, Il corpo di Matteotti Concluse le selezioni della XIV edizione, la giuria del circuito Zona Indipendente ha individuato i tre spettacoli che venerdì 24 luglio si contenderanno il Premio Migliore Spettacolo Roma Fringe Festival 2026. Nel corso della serata saranno assegnati anche tutti gli altri riconoscimenti del Festival, dal Premio della Critica al Premio Alessandro Fersen. Dopo dodici giorni di programmazione,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma Fringe Festival 2026: gli spettacoli in finaleIl 24 luglio 2026, al Teatro Vascello di Roma, si è tenuta la serata finale della XIV edizione del Roma Fringe Festival.

Roma Fringe Festival 2026: il teatro indipendente al VascelloDal 13 al 24 luglio 2026, il Teatro Vascello ospiterà la quattordicesima edizione del Roma Fringe Festival.

Temi più discussi: Castagne matte / Roma Fringe Festival; Quarta serata del Roma Fringe Festival 2026 tra fine e follia; Ex-pose-me e Masnada Quest al Roma Fringe Festival 2026; Quello che tu hai fatto a me, recensione dello spettacolo.

Roma Fringe Festival 2026: annunciati I tre spettacoli finalisti della serata conclusiva del 24 luglioROMA FRINGE FESTIVAL 2026 XIV edizione del Festival del Teatro Indipendente Teatro Vascello 13 – 24 luglio 2026 GET LOST TO FIND YOURSELF I TRE SPETTACOLI ... romadailynews.it

Castagne matte / Roma Fringe FestivalAl Fringe Festival 2026 è la giornata di Castagne matte, che se in botanica sono i semi dell’ippocastano (tossici e non commestibili), nel senso comune possono stare per una tossicità sociale tutta da ... teatro.persinsala.it