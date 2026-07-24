Roma Fiumicino inaugurato Open nuovo centro direzionale all’avanguardia

All'aeroporto di Fiumicino è stato aperto un nuovo centro direzionale chiamato Open. L'inaugurazione si è svolta ieri, segnando un ulteriore sviluppo nella struttura. Il centro rappresenta un investimento volto a migliorare le operazioni aeroportuali e le attività di gestione. La struttura è moderna e dotata di tecnologie avanzate. L'apertura si inserisce nel processo di ampliamento e aggiornamento della zona amministrativa dell'aeroporto.

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino – il migliore in Europa dal 2018 – continua a espandersi, e non solo nei cieli. È stato inaugurato ieri davanti al Terminal 1 il nuovo centro direzionale «Open – Fco Smart Workplace», progettato da AdR: ben 16mila metri quadrati di spazio pensati per ospitare fino a 600 persone, con 70 uffici e 35 sale riunioni. «AdR continua a percorrere strade nuove, mettendo al primo posto qualità dei servizi e innovazione» spiega Alessandro Benetton, presidente di Mundys, il gruppo proprietario di Aeroporti di Roma. E aggiunge: «La prossima sfida è realizzare in tempo utile il piano di sviluppo sostenibile dell’aeroporto, un progetto di rilevante interesse pubblico, che potrà generare valore condiviso per la comunità di Fiumicino e il sistema produttivo nazionale». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Open, il nuovo centro direzionale allaeroporto di Roma Fiumicino - RTL 102.5

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