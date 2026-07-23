Fiumicino, 23 luglio 20'026 – Sedicimila metri quadrati di superficie, 70 uffici, 35 sale meeting e la possibilità di ospitare fino a 600 persone. Aeroporti di Roma ha inaugurato oggi " Open - FCO Smart Workplace ", il nuovo e avanguardistico centro direzionale realizzato nell'area di fronte al Terminal 1 del " Leonardo da Vinci" a Fiumicino. Il nuovo centro diventerà l'headquarter degli uffici di diversi vettori, tra cui Ita Airways, Emirates, American Airlines, Alaska Air, Delta e Air Canada, oltre che di società di handling e rent-a-car operativi nello scalo. Inaugurato a Fiumicino 'Open' il nuovo headquarter dello scalo. Fiumicino 23 luglio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fiumicino, inaugurato il nuovo centro direzionale Open. Benetton (Mundys): “Ulteriore passo nel percorso di sviluppo del nostro aeroporto”

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