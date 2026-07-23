adr inaugurato open nuovo centro direzionale fiumicino

Aeroporti di Roma ha aperto un nuovo centro direzionale chiamato “Open – Fco Smart Workplace” nell’area di fronte al Terminal 1 dell’aeroporto Leonardo da Vinci. La struttura è stata inaugurata oggi e si trova nella zona di Fiumicino.

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, ha inaugurato oggi ‘Open – Fco Smart Workplace', il nuovo centro direzionale realizzato nell'area di fronte al Terminal 1 del Leonardo da Vinci. La nuova infrastruttura “andrà a rafforzare ulteriormente il ruolo dello scalo, confermato miglior aeroporto europeo per l'ottava volta dal 2018, come hub integrato, sostenibile e al servizio di un importante sistema produttivo e occupazionale composto da compagnie aeree, imprese, professionisti e operatori”, si legge in una nota di AdR. Il nuovo centro è stato realizzato tra gennaio 2024 e aprile 2026 con materiali a basso... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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