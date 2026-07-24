Roma Fine della latitanza per il telefonista delle truffe agli anziani Arrestato dalla Polizia a Viareggio dopo le indagini di Carabinieri e Procura di Roma
Un uomo di 27 anni, coinvolto in truffe agli anziani attraverso telefonate, è stato arrestato dalla Polizia a Viareggio. La sua latitanza si è conclusa dopo indagini condotte da Carabinieri e Procura di Roma. Il giovane, originario di Napoli, era ricercato da tempo. L’arresto è stato effettuato nel centro di Viareggio.
Cronache Cittadine VIAREGGIO ROMA – Si è conclusa nel centro di Viareggio la latitanza di un ventisettenne di origini napoletane, gravemente L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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ROMA 24/07/2026 – ARRESTATO IL TELEFONISTA DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI
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