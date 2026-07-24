Roma Fine della latitanza per il telefonista delle truffe agli anziani Arrestato dalla Polizia a Viareggio dopo le indagini di Carabinieri e Procura di Roma

Notizia in breve

Un uomo di 27 anni, coinvolto in truffe agli anziani attraverso telefonate, è stato arrestato dalla Polizia a Viareggio. La sua latitanza si è conclusa dopo indagini condotte da Carabinieri e Procura di Roma. Il giovane, originario di Napoli, era ricercato da tempo. L’arresto è stato effettuato nel centro di Viareggio.