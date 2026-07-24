Durante una passeggiata sul lungomare con la famiglia, un uomo ha notato una volante della polizia e ha deciso di scappare. La fuga si è conclusa con l’arresto del telefonista coinvolto in truffe agli anziani. La polizia ha intercettato l’uomo poco dopo e lo ha fermato, portandolo via. La vicenda si è svolta nel centro di Viareggio, vicino alla passeggiata sul lungomare.

Una passeggiata sul lungomare con la famiglia, poi la fuga improvvisa (e inutile) alla vista di una volante della polizia. È finita così a Viareggio la latitanza di un ventisettenne di origini napoletane, accusato di aver avuto un ruolo centrale in un’organizzazione cui vengono attribuiti almeno 42 episodi di estorsione e truffa aggravata ai danni di anziani in diverse città italiane. L'uomo, ricercato da oltre un anno, è stato arrestato dopo un inseguimento a piedi conclusosi nei pressi del molo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane stava passeggiando in viale Regina Margherita quando ha incrociato una pattuglia del locale commissariato. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Passeggia sul lungomare di Viareggio, vede la polizia e scappa: preso il telefonista delle truffe agli anziani

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