Roma femminile rivelato il calendario della Serie A | esordio con il Sassuolo

Dopo la partentesi della Serie A Women’s Cup di fine estate, la Serie A femminile scalda i motori e si prepara a dare avvio ai lavori tra poco più di due mesi, a fine settembre. Proprio in questi giorni la Lega ha diramato il calendario ufficiale delle partite di campionato e già la partenza per la Roma promette grande spettacolo. Le ragazze di Piovani non avranno molto tempo per ambientarsi, col derby contro la Lazio che arriverà prestissimo, alla seconda giornata, circondato da altri scontri diretti ad alta quota. Il calendario della Roma. Il via è fissato per il 27 settembre, quando le romaniste apriranno le danze incontrando il Sassuolo fuori casa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Roma femminile campione d'Italia! il gol decisivo di Manuela Giugliano

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