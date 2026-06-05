Atalanta il calendario della Serie A 2026 27 | debutto in casa contro il Sassuolo alla terza la Roma di Gasperini

Nel tardo pomeriggio di venerdì 5 giugno, presso il Teatro Regio di Parma, è stato svelato il calendario del campionato di Serie A, stagione 202627. L’ Atalanta di Maurizio Sarri, in attesa che il nuovo tecnico nerazzurro venga ufficializzato, esordirà davanti al pubblico di casa della New Balance Arena contro il Sassuolo, nel fine settimana del 22-23 agosto, pochi giorni dopo il debutto ufficiale in stagione nell’andata dei preliminari di Conference League in programma giovedì 20 agosto. I nerazzurri giocheranno in casa anche la seconda giornata, ospitando il Bologna, mentre il primo big match è fissato per il primo weekend di settembre (sabato 5 o domenica 6) quando la Dea sarà di scena allo Stadio ‘Olimpico’ contro la Roma del grande ex Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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