Serie A 2026 27 per la Fiorentina esordio contro la Roma | ecco il calendario completo dei viola

Da firenzetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il campionato di Serie A 202627 inizierà il fine settimana del 22-23 agosto 2026 e si concluderà tra il 29 e il 30 maggio 2027. La Fiorentina esordirà in trasferta contro la Roma all’Olimpico. La data e l’orario delle prime partite sono stati ufficializzati al Teatro Regio di Parma, dove si è svolto il sorteggio del calendario. La stagione si articolerà su circa nove mesi.

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Comincerà all'Olimpico contro la Roma il campionato 20262027 della Fiorentina. E' ciò che è stato decretato al Teatro Regio di Parma, dove è stato effettuato il sorteggio del campionato di Serie A che prenderà il via il prossimo 22-23 agosto 2026, con conclusione il 29 e 30 maggio 2027. Tre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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