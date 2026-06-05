Serie A 2026 27 per la Fiorentina esordio contro la Roma | ecco il calendario completo dei viola

Notizia in breve

Il campionato di Serie A 202627 inizierà il fine settimana del 22-23 agosto 2026 e si concluderà tra il 29 e il 30 maggio 2027. La Fiorentina esordirà in trasferta contro la Roma all’Olimpico. La data e l’orario delle prime partite sono stati ufficializzati al Teatro Regio di Parma, dove si è svolto il sorteggio del calendario. La stagione si articolerà su circa nove mesi.