Roma Femminile ecco il calendario della Serie A | derby alla seconda giornata

Il campionato di Serie A Femminile inizierà il 26 e 27 settembre, subito dopo la finale di coppa. La stagione 2023-2024 prevede un calendario pubblicato durante una diretta streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport. Tra le partite in programma, spicca il derby che si disputerà alla seconda giornata. Il calendario include tutte le partite e le date ufficiali della competizione.

La Serie A Women ha svelato durante una diretta streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport il calendario della prossima stagione di campionato, che avrà inizio a partire dal weekend del 26 e 27 Settembre, a seguito della finale di Serie A Women’s Cup. Domenica 27 Settembre la Roma esordirà in trasferta contro il Sassuolo e potrà, dunque, incontrare nuovamente una delle squadre del proprio girone del torneo pre-campionato. Lo stesso, infatti, sarà un fondamentale campo di prova per le giallorosse, che scalderanno i motori al fine di aprire una nuova stagione con l’ambizione ed il desiderio di difendere lo scudetto e il titolo di Campionesse d’Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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