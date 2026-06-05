ecco il calendario della serie a 2026 27 inter monza alla prima giornata

Notizia in breve

Il calendario della Serie A 2026-27 è stato pubblicato a Parma, poche settimane dopo la fine della stagione precedente. La prima giornata prevede la partita tra Inter e Monza. La stagione si avvia con questa sfida e il calendario completo è ora disponibile. La competizione si svolgerà nel rispetto delle date stabilite, con le partite programmate in diverse giornate lungo il torneo.