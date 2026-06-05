Ecco il calendario della Serie A 2026-27 Inter-Monza alla prima giornata

Da iltempo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calendario della Serie A 2026-27 è stato pubblicato a Parma, poche settimane dopo la fine della stagione precedente. La prima giornata prevede la partita tra Inter e Monza. La stagione si avvia con questa sfida e il calendario completo è ora disponibile. La competizione si svolgerà nel rispetto delle date stabilite, con le partite programmate in diverse giornate lungo il torneo.

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PARMA (ITALPRESS) – A poche settimane dalla chiusura della stagione, prende già vita la serie A 2026-27 col nuovo calendario compilato a Parma. Si parte nel weekend del 22-23 agosto con l'Inter campione d'Italia che esordirà a San Siro contro il neo promosso Monza, il Napoli ospite del Genoa al Ferraris, Roma-Fiorentina, Frosinone-Juventus e Torino-Milan nel menu. Per i primi big match bisognerà aspettare il terzo turno: il 6 settembre si giocano Inter-Napoli e Juventus-Milan. Alla quinta c'è Roma-Inter, all'ottava Napoli-Roma, alla decima il primo derby della Madonnina e Juve-Napoli. Doppio big match anche nella 15esima giornata, il 13 dicembre: si giocano Lazio-Roma e Napoli-Milan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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