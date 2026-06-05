Il calendario della prossima Serie A è stato reso noto, con l'inizio previsto tra il 22 e il 23 agosto e la conclusione il 30 maggio. Alla terza giornata si giocheranno le sfide tra Inter e Napoli, e tra Juventus e Milan. Le partite si svolgeranno in diverse date fino alla fine di maggio, seguendo un programma che copre quasi nove mesi di campionato.

Sorteggiato a Parma il calendario del prossimo campionato. Si parte il 22-23 agosto e si chiude il 30 maggio. Derby d'Italia alla 19ª giornata, Milan-Inter e Juventus-Napoli alla 10ª. Novità per le soste delle nazionali e confermato il calendario asimmetrico. A nemmeno due settimane di distanza dalla fine del campionato, la Serie A versione 20262027 ha già preso forma con la tradizionale compilazione del calendario. Per il secondo anno consecutivo il Teatro Regio di Parma, nell'ambito del Festival della Serie A, ha ospitato la cerimonia che ha svelato le 38 giornate della prossima stagione. Il campionato scatterà nel weekend del 22-23 agosto e si concluderà il 29-30 maggio 2027. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Ecco il calendario della nuova Serie A: subito alla terza giornata Inter-Napoli e Juve-Milan

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