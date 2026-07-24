Roma | Fd’I Gualtieri faccia rimuovere murales dedicato ad Abderrahim Fakir

Il sindaco di Roma è stato invitato a far rimuovere un murales dedicato a una persona deceduta durante un fermo di polizia in Emilia-Romagna. La richiesta è arrivata dall’area politica di destra.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato sollecitato a “rimuovere immediatamente, attraverso l’ufficio decoro urbano, il murales dedicato ad Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia a Bologna. Questo murales, apparso nel quartiere Tufello, rappresenta un vero e proprio insulto a tutte le forze dell’ordine che ogni giorno si adoperano e rischiano la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini”. Le dichiarazioni di Fratelli d’Italia. Queste affermazioni sono state espresse in una nota congiunta da Fabio Schiuma, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, e Fabrizio Santinelli, consigliere municipale di FdI nel Municipio III. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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