Un murale dedicato ad Abderrahim Fakir è stato realizzato a Roma da uno street artist. L’artista ha commentato di essere rimasto scioccato come dopo la morte di George Floyd, avvenuta sei anni fa. Ha detto di rivivere le stesse sensazioni di indignazione, questa volta in Italia, come se nulla fosse cambiato nel frattempo.

“Sei anni fa ero rimasto scioccato e indignato dalla morte di George Floyd a Minneapolis, ora sto rivivendo le stesse sensazioni, qui in Italia, come se non fosse cambiato nulla”. A parlare è lo street artist Harry Greb, commentando la sua ultima opera: un murale in memoria di Abderrahim Fakir, l’uomo morto a Bologna mentre due poliziotti lo immobilizzavano. “Trovo assurdo – prosegue l’artista – che chi dovrebbe difendere e aiutare i cittadini metta a repentaglio la loro vita e rimanga fermo senza intervenire”. L’opera si trova nel quartiere romano del Tufello ed è stata realizzata simbolicamente sullo stesso muro dove fino a pochi mesi fa si trovava il murale dedicato a Stefano Cucchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Murale dedicato ad Abderrahim Fakir a Roma, lo street artist Harry Greb: “Scioccato come dopo la morte di George Floyd”

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A ROMA SPUNTA UN MURALE PER ABDERRAHIM FAKIR SULLO STESSO MURO DI QUELLO DEDICATO A CUCCHI

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