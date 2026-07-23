Un murale dedicato ad Abderrahim Fakir è stato realizzato nel quartiere Tufello a Roma. L'opera è stata dipinta dallo street artist Harry Greb. La parete scelta si trova nello stesso luogo dove in precedenza era presente un murale dedicato a Stefano Cucchi. La nuova opera si distingue per il suo stile e i colori vivaci. Nessuna altra informazione è stata comunicata circa la data di realizzazione o il significato dell'installazione.

Un nuovo murale dedicato ad Abderrahim Fakir è comparso nel quartiere Tufello, a Roma. A realizzarlo è stato lo street artist Harry Greb, che ha scelto simbolicamente lo stesso muro sul quale fino a poco tempo fa campeggiava l'opera dedicata a Stefano Cucchi. L'artista ha spiegato di aver voluto rendere omaggio all'uomo morto a Bologna mentre due poliziotti lo immobilizzavano, tracciando un parallelismo con il caso di George Floyd. "Sei anni fa ero rimasto scioccato e indignato dalla morte di George Floyd a Minneapolis e adesso sto rivivendo le stesse sensazioni, qui in Italia, come se non fosse cambiato nulla", ha dichiarato Harry Greb. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Roma, murale per Abderrahim Fakir: l'opera di Harry Greb sul muro dedicato a Stefano Cucchi

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