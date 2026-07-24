Roma esami positivi per Niccolò Pisilli | lesione lieve al polpaccio quando torna?

Il centrocampista italiano ha subito una lesione lieve al polpaccio durante un allenamento, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Gli esami strumentali sono stati resi noti e il giocatore si era fermato due giorni fa a causa di un fastidio. Non sono stati forniti dettagli sulla data di ritorno in campo. La società non ha ancora comunicato tempi di recupero ufficiali.

Sono stati resi pubblici dal Corriere dello Sport gli esiti degli esami strumentali del centrocampista italiano che l’altro ieri si era fermato in allenamento per un fastidio al polpaccio. Pisilli, come comunicato dallo staff medico giallorosso, ha riportato una lesione muscolo fasciale di primo grado al muscolo del soleo. Infortunio che lo ha tenuto ai box nell’amichevole contro il Trastevere, vinta per ben 6-0 dalla Roma. Quali sono i tempi di recupero?. Lo stop è di 1015 giorni, prima di tornare con la squadra, verrà monitorata la sua condizione fisica in vista della tournée in Galles. La partenza infatti è prevista per il 31 luglio con due amichevoli già in programma contro il Cardiff City e Newport Country. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Brasile in ansia per Neymar: lesione al polpaccio e Mondiale a rischio

Neymar, allarme Seleção: lesione al polpaccio e stop di tre settimaneNeymar si è infortunato al polpaccio durante un allenamento e resterà fuori per tre settimane.

TRIBUNA.COM * SERIE A: LA ROMA PERDE PISILLI PER INFORTUNIO: L’ESITO DEGLI ESAMI E I TEMPI DI RECUPEROArrivano brutte notizie dall'infermeria della Roma. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Niccolò Pisilli hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado al muscolo soleo della gam ... agenziagiornalisticaopinione.it

Roma, problema muscolare per Pisilli: si attendono gli esamiPisilli non sarà a disposizione di Gasperini per l'amichevole di oggi alle 18:00 contro il Trastevere a causa di un problema muscolare. siamolaroma.it