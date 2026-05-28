Neymar si è infortunato al polpaccio durante un allenamento e resterà fuori per tre settimane. La risonanza magnetica ha confermato una lesione muscolare. La squadra brasiliana dovrà ora rivedere le proprie strategie offensive senza il suo giocatore chiave. Nessun altro dettaglio clinico è stato comunicato.

? Domande chiave Come influirà questo infortunio sulla strategia offensiva del Brasile?. Quali sono i dettagli clinici emersi dalla risonanza magnetica?. Perché la gestione medica di Neymar è diventata così critica?. Chi sostituirà il fuoriclasse se il recupero dovesse slittare?.? In Breve Lesione di secondo grado rilevata con risonanza magnetica a Granja Comary.. Fastidi fisici iniziali registrati dopo la partita contro il Coritiba del 17 maggio.. Staff medico della Cbf gestisce quotidianamente il percorso terapeutico a Teresópolis.. Rischio di assenza per i Mondiali 2026 a causa dei problemi muscolari cronici.. Neymar dovrà affrontare un periodo di inattività di almeno due o tre settimane a causa di una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro, come comunicato dalla Cbf dopo gli accertamenti effettuati a Granja Comary. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neymar, allarme Seleção: lesione al polpaccio e stop di tre settimane

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