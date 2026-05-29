Neymar si è infortunato al polpaccio e rischia di non partecipare al Mondiale. L’attaccante è stato sostituito nel corso di un’amichevole e le prime valutazioni indicano una lesione. Non sono ancora note le tempistiche di recupero, ma il suo coinvolgimento nella competizione appare in dubbio. La squadra brasiliana segue con attenzione gli sviluppi, in attesa di ulteriori esami medici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo stop per il fuoriclasse brasiliano Brutte notizie per Neymar e per la nazionale brasiliana. Quello che inizialmente sembrava un semplice problema muscolare si è trasformato in una situazione molto più seria: gli esami medici hanno infatti evidenziato una lesione di secondo grado al polpaccio, con tempi di recupero stimati tra le due e le tre settimane. L’attaccante del Santos rischia quindi di saltare l’esordio del Brasile ai Mondiali contro il Marocco, in programma il 14 giugno. Una tegola pesante per il commissario tecnico Carlo Ancelotti, che aveva deciso di puntare su Neymar nonostante i numerosi dubbi legati alle sue condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Brasile in ansia per Neymar: lesione al polpaccio e Mondiale a rischio

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Neymar si è infortunato prima della Coppa del Mondo

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