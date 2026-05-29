Oggi si sono verificati disagi significativi alla stazione di Napoli, con ritardi e cancellazioni sui treni. La maggior parte dei problemi si sono concentrati alla stazione Centrale. Le linee ferroviarie principali, come la Linea 2, e i servizi delle aziende di trasporto locale, ANM ed EAV, hanno subito interruzioni. I voli dall’aeroporto di Capodichino sono stati regolari e non hanno subito variazioni.

Disagi soprattutto alla stazione Centrale tra ritardi e cancellazioni; regolari Linea 2, ANM, EAV e voli a Capodichino.. Lo sciopero generale dei trasporti proclamato dalle sigle sindacali di base sta causando forti disagi nella mattinata a Napoli, soprattutto per chi viaggia in treno. Alla stazione di Napoli Centrale si registrano infatti ritardi e cancellazioni continui per i convogli in partenza e arrivo, con una forte concentrazione di viaggiatori in attesa di aggiornamenti ai tabelloni informativi. Code e attese agli sportelli. Si segnalano code e capannelli alle biglietterie e ai punti informativi, oltre agli sportelli di Trenitalia e Italo, dove numerosi passeggeri stanno cercando assistenza per modifiche e riprotezioni dei viaggi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sciopero trasporti, disagi alla stazione di Napoli: ritardi e cancellazioni sui treni

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Sciopero Circumvesuviana, lunedì nero per pendolari e studenti

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