A causa di un guasto in stazione Centrale, molti treni sono stati ritardati o cancellati a Milano. Disagi si sono verificati anche tra Varese e Gallarate. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa o rallentata in diverse tratte, con conseguente disagio per i pendolari. Le operazioni di ripristino sono in corso, ma non sono stati ancora forniti tempi precisi per la normalizzazione del servizio.

Treni in ritardo o cancellati a Milano a causa di un guasto in stazione Centrale, disagi segnalati anche tra Varese e Gallarate: la situazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Virgilio.it - Treni in ritardo o cancellati a Milano per un guasto in stazione Centrale, disagi anche tra Varese e Gallarate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Treni, cancellazioni e ritardi sulle linee pavesi per un guasto alla stazione di Rogoredo

Notizie e thread social correlati

Nodo di Milano, treni cancellati o in ritardo per “accertamenti tecnici sulla linea” in Centrale. Disagi anche tra Varese e GallarateLunedì mattina si sono verificati ritardi e cancellazioni di treni in Lombardia, con problemi alla linea in Centrale a Milano.

Leggi anche: Guasto alla stazione Centrale di Milano, treni in ritardo fino a un'ora e cancellazioni. Rallentamenti anche tra Varese e Gallarate

Temi più discussi: Treni regionali ancora nel caos, fino a 200 minuti di ritardo per un guasto alla stazione Tiburtina; Con Salvini le Frecce e i regionali sono più in ritardo che mai; Treni e aerei in ritardo d’estate: e a luglio 6 ore per l’Alta Velocità Roma-MIlano; Aerei e treni, ritardi e caos: un Paese bloccato. Nuovi disagi per chi viaggia: ritardi sull’Alta velocità Roma-Firenze.

Ennesimo treno, ennesimo ritardo abissale. L’Italia non ha più l’alta velocità. Ha solo treni con i prezzi dell’alta velocità che qualche volta, imprevedibilmente, arrivano più o meno quando avevano promesso x.com

Nodo di Milano, treni cancellati o in ritardo fino a un’ora per accertamenti tecnici sulla linea in CentraleLunedì mattina di passione per i viaggiatori in partenza o in arrivo a Milano Centrale. Disagi anche tra Varese e Gallarate: qui la causa è un guasto alla linea tra le due stazioni ... ilgiorno.it

Lunedì nero a Milano, doppio guasto sui binari: treni in ritardo e cancellazioniAccertamenti sulla linea elettrica in Centrale e un guasto verso Gallarate bloccano i treni: ritardi fino a 40 minuti e convogli cancellati ... milanotoday.it

Dopo un ritardo, ÖBB mi ha prenotato sul treno sbagliato, poi ha rifiutato di rimborsare le spese del taxi negando la responsabilità per le sue istruzioni reddit