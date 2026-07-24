Roma concerti gratuiti sul Tevere dal 24 al 26 luglio | il programma

Dal 24 al 26 luglio, sulla riva del Tevere a Roma, si terranno concerti gratuiti organizzati da Terrazza Tevere. Durante il fine settimana, ci saranno musica dal vivo, balli e spettacoli aperti al pubblico. L’evento si svolgerà lungo le sponde del fiume e sarà accessibile senza costi. La manifestazione durerà tre giorni, coinvolgendo diversi artisti e performer.

Roma, 24 luglio 2026 – Dal 24 al 26 luglio 2026 Terrazza Tevere propone un nuovo fine settimana di musica dal vivo, balli e spettacoli sulle rive del fiume. Tra i protagonisti che si alterneranno nei diversi spazi della manifestazione figurano Passetto Caraibico, Pig Floyd, Los Soneros Road, Mario Donatone, Red Pellini, Riccardo Biseo e altri artisti. Venerdì 24 luglio. Passetto Caraibico – Vibes, ore 22:00. “Passetto Caraibico” nasce dall’incontro tra due anime della città: la storia di Roma e l’energia coinvolgente delle danze caraibiche. La scelta del nome non è casuale. Il “Passetto” richiama uno dei luoghi più iconici e suggestivi della Capitale, mentre la parola “Caraibico” racchiude il cuore del progetto: musica, ballo e condivisione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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