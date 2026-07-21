Ladispoli concerti gratuiti al Parco di Palo | il calendario completo dal 22 luglio al 5 agosto

Dal 22 luglio al 5 agosto, nel Parco di Palo a Ladispoli si terranno tre concerti gratuiti di musica dal vivo. Le serate si svolgeranno nell’area verde di Via Corrado Melone e prevedono un programma con diversi generi musicali. L’evento è aperto al pubblico senza biglietto e si svolge in tre date consecutive.

Ladispoli, 21 luglio 2026 – Tre serate di musica dal vivo animeranno l’Area verde del Parco di Palo, in VIA Corrado Melone a Ladispoli, con un programma gratuito dedicato a generi e repertori diversi. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 21:30 con i Soundfiftyseven, formazione poprock composta da Camilla Fontanelli, Matteo Mellini, Daniele Mercuri, Giulia Pantallozzi e Davide Pangalozzi. La rassegna proseguirà mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 21:30 con i Sunrise, che proporranno un repertorio rock, blues e alternative. Sul palco Sarah Jane Sabelli, Francesco Borniquez, Carlo Napoli e Paolo Bassetti. Ultimo appuntamento mercoledì 5 agosto 2026 alle ore 21:30 con la Quantautori Acoustic Band, impegnata in un viaggio tra cantautori italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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