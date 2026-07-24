Cosa fare a Roma nel weekend dal 24 al 26 luglio | concerti spettacoli e visite da non perdere

Nel fine settimana dal 24 al 26 luglio, a Roma si svolgono numerosi eventi in diverse location della città. Piazze, musei e giardini ospitano concerti, spettacoli, mostre e visite guidate. La programmazione comprende appuntamenti culturali e artistici che coinvolgono vari luoghi storici e pubblici. Le iniziative si concentrano principalmente tra venerdì e domenica, offrendo opportunità di intrattenimento e scoperta per residenti e visitatori.

Roma, 24 luglio 2026 – Roma si prepara a vivere un nuovo fine settimana di eventi. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026, piazze, musei, giardini e luoghi storici della Capitale ospiteranno concerti, spettacoli, mostre e visite guidate. Tra gli appuntamenti principali figurano “Romeo e Giulietta” al Circo Massimo, la musica di Village Celimontana, l’esperienza immersiva alla Galleria Borghese e le passeggiate dedicate alla storia, all’arte e ai personaggi più celebri di Roma. “Romeo e Giulietta” al Circo Massimo. Venerdì 24 e sabato 25 luglio il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato, porta al Circo Massimo “Romeo e Giulietta” di John Cranko. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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