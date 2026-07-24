Roma | cocaina nascosta nel telecomando e nei tubi del terrazzo arrestato 20enne a Pietralata
A Pietralata, un 20enne è stato arrestato dopo che agenti delle forze dell’ordine hanno trovato droga in diverse parti della sua abitazione. Nel suo appartamento sono stati trovati hashish nel frigorifero, e un deposito di stupefacenti nascosto all’interno dei tubi dei lavatoi condominiali. Inoltre, un telecomando modificato è stato sequestrato, contenente dosi di cocaina. L’indagine è partita da un’operazione antidroga condotta dai Falchi della polizia di Stato.
Un telecomando appositamente modificato per nascondere dosi di cocaina, un deposito di stupefacenti ricavato all’interno dei tubi in ferro dei lavatoi condominiali e dell’hashish conservato nel frigorifero di casa: è quanto hanno scoperto i Falchi della Squadra mobile della polizia di Stato durante un’importante operazione antidroga. Questa operazione si è conclusa con l’arresto di un ventenne romano e il sequestro di oltre 300 grammi di sostanza stupefacente. Dettagli dell’Operazione Antidroga. L’indagine è iniziata a seguito di alcuni movimenti considerati sospetti da parte del giovane nei pressi di uno stabile situato nella zona di Pietralata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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