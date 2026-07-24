Roma | cocaina nascosta nel telecomando e nei tubi del terrazzo arrestato 20enne a Pietralata

Notizia in breve

A Pietralata, un 20enne è stato arrestato dopo che agenti delle forze dell’ordine hanno trovato droga in diverse parti della sua abitazione. Nel suo appartamento sono stati trovati hashish nel frigorifero, e un deposito di stupefacenti nascosto all’interno dei tubi dei lavatoi condominiali. Inoltre, un telecomando modificato è stato sequestrato, contenente dosi di cocaina. L’indagine è partita da un’operazione antidroga condotta dai Falchi della polizia di Stato.