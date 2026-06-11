Un cittadino tedesco è stato arrestato al porto di Civitavecchia, a Roma, con oltre 23 chili di cocaina nascosti nel doppiofondo dell’auto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata durante i controlli di frontiera. L’uomo proveniva dalla Spagna e è stato fermato prima di imbarcarsi su un traghetto. La droga, scoperta grazie a un’attenta perquisizione, era nascosta in modo da evitare i controlli.

Oltre 23 chili di cocaina sequestrati e un cittadino tedesco arrestato al porto di Civitavecchia (Roma). L’operazione è stata condotta da Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera e Agenzia delle Dogane durante i controlli sui passeggeri e sui veicoli sbarcati da un traghetto proveniente dalla Spagna. L’attenzione degli agenti si è concentrata su un’auto con targa straniera il cui conducente ha mostrato un forte nervosismo durante le verifiche. I controlli, effettuati con l’aiuto di un cane antidroga e di uno scanner, hanno permesso di scoprire un doppiofondo nascosto tra il vano della ruota di scorta e il bagagliaio. All’interno erano stati nascosti 22 panetti di cocaina ad alto grado di purezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roma, arriva dalla Spagna con 23 kg di cocaina nascosta nel doppiofondo dell'auto: arrestato un cittadino tedesco

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Roma, arriva dalla Spagna con 23 kg di cocaina nascosta nel doppiofondo dell'auto

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