Cocaina nascosta nei sedili dell' auto | arrestato pusher dopo un controllo sulla Flaminia

Durante un controllo sulla strada statale, i carabinieri hanno fermato un'auto con a bordo un uomo di 42 anni. Nel corso della perquisizione, hanno trovato cocaina nascosta nei sedili dell’auto. L’uomo, disoccupato e domiciliato in una struttura ricettiva, è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della Compagnia di Rimini, nell’ambito di un mirato servizio antidroga, hanno tratto in arresto in flagranza un 42enne di origini albanesi, disoccupato, domiciliato in una struttura ricettiva del capoluogo, gravemente indiziato per l’ipotesi di reato di spaccio e detenzione di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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