Roma | case trasformate in basi dello spaccio di droga sei arresti tra Capitale e Civitavecchia

Sei persone sono state arrestate tra Roma e Civitavecchia in seguito a operazioni antidroga condotte dalla polizia di Stato. Durante le operazioni sono state identificate varie modalità di gestione dello spaccio, tra cui il riadattamento di abitazioni in basi per la distribuzione di sostanze stupefacenti. Un consumatore è stato segnalato alla Prefettura. Le indagini hanno coinvolto più interventi nelle aree interessate, con il sequestro di droga e l’arresto dei soggetti coinvolti.

Sei persone sono state arrestate e un consumatore è stato segnalato alla Prefettura. Questo è il bilancio di una serie di operazioni antidroga condotte dalla polizia di Stato a Roma e Civitavecchia, che hanno permesso di ricostruire diverse modalità di gestione dello spaccio. Le operazioni hanno rivelato l’esistenza di depositi domestici utilizzati come basi operative, la distribuzione della droga su strada e il trasporto degli stupefacenti, corredato da un “listino prezzi” destinato agli acquirenti. Operazioni nel quartiere Trieste. Nel quartiere Trieste, gli agenti del Commissariato San Lorenzo, dopo aver documentato una cessione di droga in via Bradano e identificato l’acquirente, sono riusciti a risalire all’abitazione del presunto pusher, un ventenne di origine armena. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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ROMA: SPACCIO DI DROGA, OTTO ARRESTI

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