Durante controlli nelle stazioni della metropolitana di Roma, gli agenti del nucleo Polmetro hanno arrestato cinque persone. Le operazioni sono state mirate a contrastare furti e spaccio di droga. Gli agenti hanno fermato e identificato i soggetti coinvolti, portando all’arresto di quattro uomini e una donna. Le operazioni di controllo sono state condotte lungo diverse linee della metropolitana cittadina.

Cinque arresti sono stati effettuati nell’ambito di operazioni di controllo condotte dagli agenti del nucleo Polmetro della polizia di Stato lungo le linee della metropolitana di Roma. Uno degli interventi più significativi si è svolto presso la stazione Lucio Sestio, dove gli investigatori hanno ricostruito l’attività di un gruppo specializzato in furti ai danni dei passeggeri. Furti ai danni dei passeggeri della metropolitana. Secondo quanto accertato attraverso le immagini di videosorveglianza, i membri della banda agivano con ruoli distinti durante le ore di maggiore affluenza. Le indagini hanno portato all’identificazione di un cittadino romeno di 24 anni, successivamente rintracciato e arrestato nei pressi della fermata Repubblica.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli in stazioni Metro, cinque arresti tra furti e spaccio di droga

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